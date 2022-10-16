Мадрид, 16 октября, 2022, 19:08 — ИА Регнум. 16 октября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» футбольный клуб «Реал» в центральном матче 9-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 одержал уверенную победу над «Барселоной». «Эль-Классико» завершилось со счетом 3:1.

Мадридский «Реал»

Первый мяч на 12-й минуте встречи забил 34-летний форвард сборной Франции Карим Бензема — 1:0. Через 23 минуты уругвайский хавбек Федерико Вальверде удвоил преимущество хозяев в счете, замкнув передачу Ферлана Менди — 2:0. В конце матча вышедший на замену Ферран Торрес вернул гостей в игру – 2:1. Голевую передачу на свой счет записал польский форвард Роберт Левандовски. Через девять минут Родриго, реализовав пенальти, установил окончательный счет – 3:1. Желтые карточки получили Винисиус Жуниор, Лука Модрич и Гави.

Статистика матча («Реал»/ «Барселона»)

Удары 8/18

Удары в створ 4/5

Владение 42%/58%

Нарушения 11/13

Угловые 2/3

Составы команд:

«Реал»: Лунин, Карвахаль (Рюдигер, 88’), Алаба, Милитао, Менди, Кроос, Тчуамени, Модрич (Камавинга, 78’), Вальверде, Винисиус (Родриго, 85’), Бензема (Асенсио, 88’).

Главный тренер: Карло Анчелотти.

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Гарсия, Кунде, Бальде (Альба, 60’), Бускетс (Гави, 60’), Педри (Кессье, 83’), де Йонг, Дембеле (Фати, 73’), Левандовски, Рафинья (Торрес, 60’).

Главный тренер: Хави.

«Реал», одержав восьмую победу и набрав 25 очков, обошел «Барселону» и поднялся на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Сине-гранатовые» с 22-мя очками опустились на вторую строчку.