Москва, , 18:58 — REGNUM Заявления спецпредставителя генсека ООН по вопросу о сексуальном насилии на фоне заявлений Прамилы Паттен, обвинившей ВС России в использовании виагры для изнасилований, выходят за грань разумного. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Суть сказанного Паттен невозможно комментировать серьезно. Ее слова выходят за грань разумного. К тому же чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий», — цитирует Захарова МИД РФ.

При этом Паттен не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией «независимой международной комиссии по расследованию на [территории б. УССР]», которые, по ее же словам, проверить сложно.

«Иначе говоря, перед нами опять классическое «хайли лайкли», только на этот раз на уровне извращенной фантазии», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ООН по вопросам сексуального насилия в военных конфликтах Прамила Паттен заявила, что российским солдатам якобы выдают виагру.