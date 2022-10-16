Москва, 16 октября 2022, 18:58 — REGNUM Заявления спецпредставителя генсека ООН по вопросу о сексуальном насилии на фоне заявлений Прамилы Паттен, обвинившей ВС России в использовании виагры для изнасилований, выходят за грань разумного. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
При этом Паттен не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией «независимой международной комиссии по расследованию на [территории б. УССР]», которые, по ее же словам, проверить сложно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ООН по вопросам сексуального насилия в военных конфликтах Прамила Паттен заявила, что российским солдатам якобы выдают виагру.