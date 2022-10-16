Москва, 16 октября, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Заявления спецпредставителя генсека ООН по вопросу о сексуальном насилии на фоне заявлений Прамилы Паттен, обвинившей ВС России в использовании виагры для изнасилований, выходят за грань разумного. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Суть сказанного Паттен невозможно комментировать серьезно. Ее слова выходят за грань разумного. К тому же чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий», — цитирует Захарова МИД РФ.

При этом Паттен не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией «независимой международной комиссии по расследованию на [территории б. УССР]», которые, по ее же словам, проверить сложно.

«Иначе говоря, перед нами опять классическое «хайли лайкли», только на этот раз на уровне извращенной фантазии», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ООН по вопросам сексуального насилия в военных конфликтах Прамила Паттен заявила, что российским солдатам якобы выдают виагру.