Киев, 16 октября 2022, 18:38 — REGNUM В министерстве иностранных дел киевского режима заявили, что князь Владимир сразу после крещения Киевской Руси в 988 году хотел вступления Киева в Европейский союз.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сети появилось видео общения пранкеров Вована и Лексуса с главой киевской дипломатии Дмитрием Кулебой. На записи он признаётся, что за взрывами в Крыму и Белгороде стоит Киев. Пранкеры говорили от имени бывшего посла США в Москве Майкла Макфола.
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