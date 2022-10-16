Киев, , 18:38 — REGNUM В министерстве иностранных дел киевского режима заявили, что князь Владимир сразу после крещения Киевской Руси в 988 году хотел вступления Киева в Европейский союз.

«[Киев] и Европа всегда были друзьями. В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС. Мы сегодня выступаем за эту идею и защищаем Европу от российской жестокости», — говорится в соцсетях киевского ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сети появилось видео общения пранкеров Вована и Лексуса с главой киевской дипломатии Дмитрием Кулебой. На записи он признаётся, что за взрывами в Крыму и Белгороде стоит Киев. Пранкеры говорили от имени бывшего посла США в Москве Майкла Макфола.

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