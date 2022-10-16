Донецк, , 18:29 — REGNUM Боевики ВСУ вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:10 — населенный пункт Дружба — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Макеевке четыре снаряда калибра 155 мм.