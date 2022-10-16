Нижний Новгород, , 18:25 — REGNUM Санкт-Петербургский «Зенит» в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 разгромил «Пари Нижний Новгород». Основное время встречи завершилось со счетом 0:3.

Логотип «Зенита»

Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметились российский хавбек Далер Кузяев (22’ Вячеслав Караев) и бразильские нападающие Клаудиньо (45’ Дуглас Сантос) и Малком (65’ Иван Сергеев).

Составы команд:

«Пари НН»: Гойло, Масоэро, Каккоев, Гоцук, Майга, Набиуллин (Янсане, 68’), Корнюшин, Калинский (Милсон, 46’), Михайлов (Александров, 88’), Сулейманов (Шильцов, 88’), Рыбчинский.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Родриган, Караваев (Круговой, 87’), Барриос, Кузяев, Клаудиньо (Сутормин, 78’), Малком (Ерохин, 88’), Мостовой (Мантуан, 68’), Сергеев (Бакаев, 78’).

«Зенит», одержав десятую победу в сезоне и набрав 33 очка, укрепился на чистом первом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» с 13-ю очками опустился на 11-ю позицию.