Донецк, 16 октября 2022, 18:25 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин вручил орден Дружбы ДНР министру культуры Чечни Айшат Кадыровой, которая ранее прибыла в Донецк. Об этом 16 октября написал Пушилин в своем Telegram-канале.
«Вручил министру культуры Чеченской Республики орден Дружбы за сотрудничество и как символ нашей благодарности за поддержку Донбасса», — отметил он.
Как передавало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин передал Ямалу огромную благодарность от жителей Волновахи и отметил, что город восстаёт из руин.