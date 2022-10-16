Ливерпуль, Великобритания, 16 октября, 2022, 18:16 — ИА Регнум. 16 октября «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа в центральном матче 11-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 встретится с «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», а стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Джозеф Гомес, Джеймс Милнер, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Тьяго Алькантара, Фабиньо, Харви Эллиотт, Роберто Фирмино, Мохаммед Салах, Диогу Жота.

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Рубен Диаш, Натан Аке, Жоау Канселу, Мануэль Аканджи, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва, Филип Фоден, Эрлинг Холанд.

На данный момент «Манчестер Сити» с семью победами и 23-мя набранными очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль», набрав лишь десять очков, располагается на 12-й позиции.