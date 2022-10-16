Манчестер, Великобритания, 16 октября, 2022, 18:13 — ИА Регнум. 16 октября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в матче 11-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграл вничью с «Ньюкаслом». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

«Манчестер Юнайтед»

Желтые карточки получили Дэн Бюрн, Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш и Каземиро. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Ассистенты главного судьи — Марк Перри и Скотт Леджер.

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Фернандеш, Санчо, Антони, Роналду (Рэшфорд, 72’).

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Ботман, Шер (Ласселс, 90’), Бюрн (Таргетт, 78’), Лонгстафф, Жоэлинтон, Гимарайнс (Уиллок, 78’), Уилсон (Вуд, 78’), Мерфи (Фрэйзер, 59’), Алмирон.