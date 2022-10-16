София, 16 октября, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Совершивший 15 октября кибератаку на сайты государственных учреждений Болгарии якобы находится в России, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на прокуратуру республики.

Хакер

Отмечается, что заместитель генпрокурора Болгарии Борислав Сарафов сообщил, что лицо, совершившее кибератаку на вебсайты болгарских государственных учреждений, установлено.

«Сарафов заявил, что это лицо находится не на территории Болгарии, а его адрес — территория России», — передает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, хакерская группировка KillNet, заявляющая о связях с Россией, взяла на себя ответственность за атаку на болгарские правительственные сайты. В телеграм-канале группы заявлено, что поводом для атаки стали поставки оружия киевскому режиму.

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