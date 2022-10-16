16 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Богдан Борман, , 19:02 — REGNUM Я уверен, что у многих, кто сейчас читает этот материал, есть родственники или друзья в ДНР. И, скорее всего, есть желание помочь этим людям, которые по воле киевского режима оказались в тяжелой жизненной ситуации.

Предположим, вы собрали посылку с одеждой, медикаментами и прочей необходимой помощью. Но как её отправить? Хотя в данный момент Донецкая Народная Республика признана частью Российской Федерации, напрямую «Почтой России» в тот же Мариуполь отправить посылку нельзя, пока нельзя. Но «обходным путем» (сразу скажу, что «путь» — законный и ничего не нарушает) можно. Мои друзья из России передали мне «груз помощи», так что я, используя собственный опыт, расскажу, как получить посылку из РФ и что делать, если посылка «застряла».

Посылка, пришедшая в Мариуполь из Москвы Богдан Борман © ИА REGNUM

Перво-наперво начнём с адреса. Как я уже писал выше, прямого пути из РФ в ДНР пока нет, так что придется в адрес получателя писать сразу два адреса. Давайте объясню подробнее. Адрес номер один — Куйбышево, Ростовская область. Это перевалочный пункт, в котором «Почта России» передаёт посылки «Почте Донбасса». Ну а адрес номер два, это собственно нужный вам населенный пункт на территории ДНР. Как пример, покажу, как заполнить адресную строку на примере Мариуполя:

а/я 12, с. Куйбышево, Ростовская область, 346 940, проспект Металлургов 100, квартира 100. 287 549. Мариуполь. Плюс указать номер телефона получателя (телефон связи ДНР — «Феникс») +79 490 000 000. Обратите внимание на важность написания перед адресом а/я 12 — это пометка, что посылка должна быть отправлена далее из Ростовской области на территорию ДНР. 287 549 — это индекс почтового отделения получателя.

Также добавлю, что с месяц назад город (в нашем примере) Мариуполь не писался в адресе, теперь пишется.

Путь посылки на территории России отслеживается на сайте «Почта России» — pochta.ru

Путь посылки на территории ДНР можно смотрим на сайта «Почта Донбасса» — postdonbass.com

Теперь я поделюсь своим опытом получения посылок в Мариуполе из России. Посылка номер один была отправлена из Одинцово.

Отслеживание посылки на сайте «Почты России» Богдан Борман © ИА REGNUM

Посылка была отправлена 19 сентября, обратите внимание что пункт «Получено адресатом» (за 7 ноября) значит, что «Почта Донбасса» забрала груз для отправки на территорию ДНР. Далее отслеживаем груз на сайте «Почты Донбасса» — первая посылка получена:

Отслеживание посылки на сайте «Почты Донбасса» Богдан Борман © ИА REGNUM

А теперь рассмотрим ситуацию со второй посылкой. Она «зависла» в почтовом отделении Куйбышево, хотя адрес заполнения был аналогичный.

Отслеживание посылки на сайте «Почты России» Богдан Борман © ИА REGNUM

Как вы видите, посылку с Куйбышево по какой-то причине «Почта Донбасса» не забрала. Да и сроки хранения уже подходят к концу, еще несколько дней — и груз отправят обратно. Что нужно делать в такой ситуации? Отправитель идет в отделение «Почты России» (где была отправлена посылка) и уточняет, почему груз не пошел дальше, получатель идет в отделение, в котором он должен был получить посылку, и подписывает заявление о розыске. С паспортом и идентификационным номером (ИНН). С этих документов снимаются копии (обошлось в 60 рублей), и отправляют «разыскной запрос» на склад в Куйбышево. Если за 10 дней посылка со склада не была забрана «Почтой Донбасса», то рекомендуется сразу идти и подавать в розыск.

Обратите внимание, что за посылку платит и отправитель, и получатель. Стоимость получения посылки весом 5,5 кг в Мариуполе составила 150 рублей…

Вот так отправляются посылки из России в ДНР. Ошибки, как видите, тоже случаются.