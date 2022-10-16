Чебаркуль, Челябинская область, , 18:06 — REGNUM В Чебаркуле Челябинской области 59-летняя женщина перевела мошенникам свои сбережения в размере порядка 2,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

Неизвестные связались с ней по телефону и заявили о том, что некие злоумышленники якобы собираются по доверенности снять с её счёта все деньги. В результате гражданка забрала деньги из банка и перевела на некие счета.

После этого мошенники звонили ей и уговаривали взять кредит в размере 600 тыс. рублей. Тогда дама поняла, что её обманывают, и обратилась в полицию.