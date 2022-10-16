Донецк, , 18:05 — REGNUM Город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukr

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:25 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Гольмовский из артиллерии.