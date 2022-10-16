Бирмингем, Великобритания, 16 октября, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Челси» в матче 11-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 одержал уверенную победу над «Астон Виллой» из Бирмингема. Основное время встречи завершилось со счетом 0:2.

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Оба гола в составе «пенсионеров» забил 23-летний атакующий полузащитник сборной Англии Мейсон Маунт (6’, 65’). Желтые карточки получили Бен Чилуэлл, Калиду Кулибали и Мейсон Маунт. На матче работала бригада арбитров во главе с Роберто Джонсом.

Статистика матча («Астон Вилла»/ «Челси»)

Удары 18/8

Удары в створ 7/4

Владение 40%/60%

Угловые 7/1

Нарушения 12/11

Составы команд:

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Мингс, Янг, Луис, Макгинн (Коутиньо, 73’), Уоткинс, Бэйли (Буэндиа, 66’), Рэмзи (Дендонкер, 78’), Ингз.

«Челси»: Аррисабалага, Чилуэлл, Чалоба, Силва, Кукурелья (Аспиликуэта, 46’), Ковачич (Жоржиньо, 65’), Лофтус-Чик, Стерлинг (Броя, 89’), Маунт, Хаверц (Кулибали, 46’), Обамеянг (Галлахер, 58’).

«Челси», одержав шестую победу в сезоне и набрав 19 очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» с девятью очками располагается на 16-й строчке.