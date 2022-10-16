Вашингтон, 16 октября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден может сильно испортить отношения с Саудовской Аравией в случае, если решит наказать королевство за решение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+, пишет обозреватель Financial Times Эндрю Ингленд.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По его словам, глава Белого дома в настоящее время пытается оценить, насколько «суровым» должен быть ответ на изменение внешнеполитического курса Саудовской Аравии.

В связи с этим демократы требуют запретить поставки ключевых вооружений королевству и снизить уровень сотрудничества в сфере безопасности.

«Если Байден, который во вторник (11 октября) предупредил, что Саудовская Аравия столкнется с последствиями, решит пойти по этому пути, у него будет ограниченное пространство для маневра», — пишет Ингленд.

По мнению экспертов, Вашингтон не может себе позволить резко прекратить сотрудничество с Саудовской Аравией в военной отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Саудовская Аравия столкнется с некими последствиями из-за поддержки решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Также в Белом доме заявили о планах пересмотреть подход к отношениям Вашингтона и Эр-Рияда.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден пригрозил Эр-Рияду последствиями за сокращение добычи нефти