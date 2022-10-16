В США предупредили о потере могущественного союзника из-за Байдена
Вашингтон, 16 октября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден может сильно испортить отношения с Саудовской Аравией в случае, если решит наказать королевство за решение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+, пишет обозреватель Financial Times Эндрю Ингленд.
По его словам, глава Белого дома в настоящее время пытается оценить, насколько «суровым» должен быть ответ на изменение внешнеполитического курса Саудовской Аравии.
В связи с этим демократы требуют запретить поставки ключевых вооружений королевству и снизить уровень сотрудничества в сфере безопасности.
По мнению экспертов, Вашингтон не может себе позволить резко прекратить сотрудничество с Саудовской Аравией в военной отрасли.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Саудовская Аравия столкнется с некими последствиями из-за поддержки решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Также в Белом доме заявили о планах пересмотреть подход к отношениям Вашингтона и Эр-Рияда.
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