Мадрид, , 17:56 — REGNUM 16 октября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» футбольный клуб «Реал» в центральном матче 9-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 сыграет с каталонской «Барселоной». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

Начало матча Барселона — Реал Мадрид Twitter FCBarcelona

На матч назначена бригада арбитров во главе с Хосе Марией Санчесом Мартинесом. Ассистенты главного судьи — Рауль Мартинес и Хуан Мануэль Лопес Амайа. Резервный арбитр — Алехандро Эрнандес.

Стартовые составы команд:

«Реал»: Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Сержи Роберто, Алехандро Бальде, Педри, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Усман Дембеле, Рафинья, Роберт Левандовски.

В последний раз «Барселона» и «Реал» играли между собой 27 июля 2022 года в рамках товарищеской встречи. Тот матч завершился минимальной победой «сине-гранатовых» со счетом 1:0, а единственный мяч на 27-й минуте встречи забил бразильский нападающий Рафинья.