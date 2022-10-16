Донецк, , 17:39 — REGNUM Населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:20 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Гольмовский: выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Донецк натовскими снарядами.