Москва, 16 октября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Регулярное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ проведет на следующей неделе президент России Владимир Путин. Об этом 16 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Напомним, о планах Путина в ближайшие дни провести совещание с членами Совбеза сообщалось ранее в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Речь идет о регулярном [совещании Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ]», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.