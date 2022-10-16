Париж, 16 октября 2022, 17:34 — REGNUM Лидер фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен осудила высказывания главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о мощном военном ответе» западных стран в случае якобы применения Россией ядерного оружия на территории б. УССР.
По ее словам, в словах Борреля нет стремления к решению конфликта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее критическое замечание сделал глава минобороны Великобритании Бен Уоллес в адрес президента Франции Эммануэля Макрона за слова о военной доктрине его страны, не предусматривающей ответа на возможное применение тактического ядерного оружия на территории б. УССР.
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