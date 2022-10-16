Париж, 16 октября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Лидер фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен осудила высказывания главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о мощном военном ответе» западных стран в случае якобы применения Россией ядерного оружия на территории б. УССР.

Global Panorama Марин ле Пен

«Мы должны сохранять дипломатию, поскольку заявления Борреля говорят нам о том, что если бы именно он принимал решения за нас, Франция бы уже была втянута в войну», — сказала она в эфире телеканала BFMTV.

По ее словам, в словах Борреля нет стремления к решению конфликта.

«Необходимо быть осторожными, чтобы не сделать слишком большой шаг, который заставил бы нас вступить в войну, которую французы не хотят», — заключила Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее критическое замечание сделал глава минобороны Великобритании Бен Уоллес в адрес президента Франции Эммануэля Макрона за слова о военной доктрине его страны, не предусматривающей ответа на возможное применение тактического ядерного оружия на территории б. УССР.

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