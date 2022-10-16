Путин не планирует встречу с замгенсека ООН — Песков
Москва, 16 октября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Встречи с замгенсека ООН Мартином Гриффитсом, который приехал в Россию для обсуждения вопросов зерновой сделки, нет в графике президента России Владимира Путина. Об этом 16 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Встреча (Владимира Путина — прим. ИА REGNUM) с замгенсека ООН не планируется», — сказал он.
Как передавало ИА REGNUM, 10 октября заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс заявил в Женеве, что зерновая сделка, заключенная в Стамбуле 22 июля и рассчитанная на 120 дней, будет продлена, уверены в ООН.