Будапешт, 16 октября, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Правительство Венгрии рассчитывает на изменение санкционной политики Евросоюза после консультаций, заявил директор по коммуникациям правящей партии Венгрии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Иштван Холлик.

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«Если миллионы венгров выразят своё мнение по поводу санкций, Брюссель не сможет его игнорировать», — сказал он в эфире радио Kossuth.

По его словам, санкции против России уже «произвели обратный эффект».