Бирмингем, Великобритания, 16 октября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. 16 октября в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» футбольный клуб «Атон Вилла» в матче 11-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 примет лондонский «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Chensiyuan Пьер-Эмерик Обамеянг

На матч назначена бригада арбитров во главе с Роберто Джонсом. Ассистенты главного судьи — Ли Беттс и Йан Хассин. Резервный арбитр — Стюарт Аттуэлл.

Стартовые составы команд:

«Астон Вилла»: Дамиан Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Эшли Янг, Дуглас Луис, Джон Макгинн, Олли Уоткинс, Леон Бэйли, Джейкоб Рэмзи, Дэнни Ингз.

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Тиаго Силва, Трево Чалоба, Бен Чилуэлл, Марк Кукурелья, Матео Ковачич, Рубен Лофтус-Чик, Мейсон Маунт, Рахим Стерлинг, Кай Хаверц, Пьер-Эмерик Обамеянг.