Лондон, , 16:51 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Арсенал» в матче 11-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с «Лидс Юнайтед». Встреча пройдет 16 октября в Лондоне на стадионе «Элланд Роуд», а стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Ассистенты главного судьи — Даниэл Кук и Даниэль Робатан. Резервный арбитр — Пол Тирни.

Стартовые составы команд:

«Лидс Юнайтед»: Иллан Мелье, Робин Кох, Лиам Купер, Паскаль Стрейк, Расмус Кристенсен, Бренден Эронсон, Марк Рока, Джек Харрисон, Тайлер Адамс, Луис Синистерра, Родриго.

«Арсенал»: Эрон Рэмздейл, Бен Уайт, Габриэл, Вильям Салиба, Такэхиро Томиясу, Томас Парти, Букайо Сака, Гранит Джака, Мартин Эдегор, Габриел Мартинелли, Габриэль Жезус.