Манчестер, Великобритания, , 16:45 — REGNUM 16 октября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в матче 11-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 встретится с «Ньюкаслом». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Люк Шоу, Бруну Фернандеш, Каземиро, Фред, Антони, Джейдон Санчо, Криштиану Роналду.

«Ньюкасл»: Ник Поуп, Киран Триппьер, Свен Ботман, Фабиан Шер, Дэн Бюрн, Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Жоэлинтон, Каллум Уилсон, Джейкоб Мерфи, Мигель Алмирон.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Ассистенты главного судьи — Марк Перри и Скотт Леджер. Резервный арбитр — Джарред Джиллетт.