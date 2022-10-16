Минск, , 16:43 — REGNUM В Белоруссии силовики предотвратили серию терактов на территории страны, передает 16 октября телеканал «Беларусь 1».

Антитеррор Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что белорусские спецслужбы задержали несколько человек. Задержанные получали задания о размещении бомб через Telegram.

«Задержанные дают признательные показания и готовы сотрудничать со следствием. Оперативная работа продолжается», — передает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, из России в Белоруссию начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск Союзного государства.

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