Анкара, , 16:37 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его коллега из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мохаммед бен Заид Аль-Нахайян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 16 октября сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на управление по связям администрации президента Турции.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним данным, лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего взаимодействия между странами, а также договорились и далее укреплять сотрудничество в разных сферах (от взаимных инвестиций до торговли, от энергетики до транспорта, от инфраструктуры до технологий).

Кроме того, президент ОАЭ выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей при взрыве на угольной шахте в районе Амасра.

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что ЧП на угольной шахте в районе Амасра северной провинции Бартын в Турции будет всесторонне расследовано.