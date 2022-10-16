Анкара, 16 октября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его коллега из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мохаммед бен Заид Аль-Нахайян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 16 октября сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на управление по связям администрации президента Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По последним данным, лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего взаимодействия между странами, а также договорились и далее укреплять сотрудничество в разных сферах (от взаимных инвестиций до торговли, от энергетики до транспорта, от инфраструктуры до технологий).

Кроме того, президент ОАЭ выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей при взрыве на угольной шахте в районе Амасра.

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что ЧП на угольной шахте в районе Амасра северной провинции Бартын в Турции будет всесторонне расследовано.