Москва, , 16:29 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен вернуть в страну осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер до выборов в конгресс. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков Kremlin.ru

«В этой острой ситуации, как мне кажется, он (Байден) думает прежде всего о промежуточных выборах предстоящих, поэтому напоминает о том, что обязательно нам нужно вернуть баскетболистку, которая задержана за доставку наркотиков», — сказал Ушаков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, для Москвы это не является основной темой в контексте возможных переговоров России и США.

Напомним, Вашингтон интересуют двое американских граждан, осуждённых в России — Бриттни Грайнер и Пол Уиллан. Американцы предлагают обменять их на одного российского гражданина — Виктора Бута.

Читайте также: Посол РФ в США посетил в американской тюрьме гражданина России Бута