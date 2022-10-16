Москва, 16 октября 2022, 16:29 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен вернуть в страну осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер до выборов в конгресс. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, для Москвы это не является основной темой в контексте возможных переговоров России и США.
Напомним, Вашингтон интересуют двое американских граждан, осуждённых в России — Бриттни Грайнер и Пол Уиллан. Американцы предлагают обменять их на одного российского гражданина — Виктора Бута.
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