Эстония, 23 декабря, 2011, 14:30 — ИА Регнум. По многолетней традиции вот уже в 15-й раз с наступлением астрономической зимы Эстония "сменила" столицу. Об этом ИА REGNUM сегодня, 23 декабря, сообщили в таллинской мэрии, отметив, что зимней столицей Эстонии стал город Отепя (южная Эстония). Представитель Таллина Алар Ряста принял жезл от вице-мэра "осенней столицы Эстонии" Нарвы Александра Людвига и передал его старейшине Отепяской волости Андресу Виснапуу вместе со свидетельством мэра Таллина.

В свидетельстве говорится, что Таллин согласен передать на зиму титул столицы Отепя на период с 7 часов 29 минут 22 декабря до 7 часов 14 минут 20 марта. Отепя обязуется высоко нести почетное звание, достойно принимать гостей города и отдыхающих, хранить снеговые запасы Эстонии и проводить лыжные соревнования мирового уровня, а также обеспечивать хорошее настроение гостей, говорится в свидетельстве.

Напомним, что в Эстонии есть также "летняя столица" страны (Пярну) и "весенняя столица" (Тюри).