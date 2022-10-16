Самара, , 16:17 — REGNUM 16 октября в Самаре на стадионе «Самара Арена» футбольный клуб «Крылья Советов» в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал уверенную победу над «Сочи». Основное время встречи завершилось со счетом 2:0.

Забитыми мячами в составе самарской команды отметились Александр Чиркович (24’ Максим Глушенков) и Сергей Пиняев (45+1’). Желтые карточки получили Лука Джорджевич, Тимофей Шипунов, Мусса Сиссако, Александр Чиркович, Сергей Терехов и Роман Евгеньев.

Составы команд:

«Крылья Советов»: Овсянников, Солдатенков, Бейл, Евгеньев, Зотов, Пиняев (Хубулов, 82’), Витюгов (Соколов, 88’), Коваленко, Глушенков (Барач, 82’), Чиркович (Бабкин, 65’), Рахманович (Цыпченко, 89’).

«Сочи»: Джанаев, Дркушич, Сиссако, Терехов, Макарчук, Маргасов, Цаллагов, Нобоа, Сарвели (Жоазиньо, 46’), Шипунов (Мещанинов, 46’), Джорджевич (Ушатов, 46’).