Москва, 16 октября, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Более 25 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 16 октября свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

albert22278 Самолет

Так, по состоянию на 16:09 мск в аэропорту «Внуково» задержано восемь авиарейсов, еще пять отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано три авиарейса, еще два отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано девять авиарейсов.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 14 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве в начале следующей недели ожидаются дожди, но сохранится относительно тёплая погода с дневной температурой до +9… +14 °C.