Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 17 октября, в Госдуме состоятся парламентские слушания, посвященные запрету ЛГБТ-пропаганды, сообщает ИА REGNUM.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутаты Госдумы разработали законопроекты, направленные на запрет пропаганды нетрадиционных ценностей.

Законопроектом, автором которого является депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»), предлагается изменить редакцию действующей статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних), прописав ее, как «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений». Планируется также ввести административную ответственность за пропаганду педофилии и ввести административную ответственность за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения.

Если подобное нарушение совершит иностранный гражданин или лицо без гражданства, то ему, согласно документу, может грозить штраф размере от 200 тыс. рублей до 400 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до 15 суток с административным выдворением за пределы страны.

В случае, если иностранец будет вести пропаганду через СМИ или интернет, то его предлагается наказывать штрафом от 400 тыс. рублей до 800 тыс. рублей также с административным выдворением за пределы России либо административный арест на срок до 15 суток с административным выдворением за пределы страны.

Вводится также наказании за пропаганду педофилии.

Для российских граждан за пропаганду педофилии предусмотрен штраф от 200 тыс. рублей до 400 тыс. рублей. Для должностных лиц он составит от 400 тыс. рублей до 800 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 1 млн рублей до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Читайте также: В Госдуме предлагают выдворять иностранцев из РФ за пропаганду педофилии

За пропаганду с использованием СМИ или через интернет для граждан предлагается наказывать штрафом в размере от 400 тыс. рублей до 800 тыс. рублей, должностных лиц — от 800 тыс. рублей до 2 млн рублей. Для юридических лиц законопроект предусматривает штраф от 4 млн рублей до 10 млн рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток.

Читайте также: Правительство РФ поддержало запрет на пропаганду ЛГБТ и педофилии

Еще один законопроект — о запрете чайлдфри и ЛГБТ в СМИ, кино и в интернете, направленный на обеспечение интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества, внесли в Госдуму депутаты от СРЗП, ЛДПР КПРФ.

Кроме того, в июне 2022 года законопроект об административных штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений внесло в Госдуму Заксобрание Севастополя. Согласно документу, максимальный штраф составит для юрлиц 10 млн рублей, для физлиц — 500 тыс. рублей.

Сейчас пропаганда ЛГБТ запрещена среди несовершеннолетних.