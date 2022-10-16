Минск, 16 октября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Из России в Белоруссию начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск Союзного государства, сообщили 16 октября в минобороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие Вооружённых сил России, входящие в региональную группировку Союзного государства, продолжают прибывать на территорию Белоруссии.

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