В Белоруссию прибывает авиация региональной группировки войск из России
Минск, 16 октября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Из России в Белоруссию начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск Союзного государства, сообщили 16 октября в минобороны республики.
Иван Шилов ИА REGNUM
Белоруссия
«В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск», — сообщили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие Вооружённых сил России, входящие в региональную группировку Союзного государства, продолжают прибывать на территорию Белоруссии.
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