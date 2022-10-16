Донецк, , 16:08 — REGNUM Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:17 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Зайцево пять мин и четыре снаряда.