Донецк, 16 октября 2022, 16:04 — REGNUM Населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14:35 — населенный пункт Майорск — населенный пункт Зайцево: выпущено пять мин калибра 120 мм; 14:40 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Как передавало ИА REGNUM, 15 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Донецк из артиллерии.