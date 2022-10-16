Вашингтон, , 16:02 — REGNUM Некоторые из спутников будущей группировки Kuiper американской компании Amazon будут оснащаться терминалами лазерной связи министерства обороны США, заявил директор агентства космического развития космических сил США Дерек Турнир на симпозиуме MilSat в Маунтин-Вью. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

Компания Amazon основала подразделение Kuiper для создания одноимённой спутниковой группировки в 2019 году. Американский гигант электронной коммерции планирует использовать эти спутники для обеспечения широкополосного доступа к сети интернет.

Ожидается, что общее число спутников в составе группировки превысит 3 тысячи. Amazon уже заключила контракты на запуск с тремя компаниями, предоставляющими соответствующие услуги. Общая стоимость предстоящих пусков превышает $10 млрд.

Глава одной из структур космических сил США рассказал, что эти спутники будут использоваться и американским военным ведомством. Для этого Amazon установит на некоторые из спутников специальные терминалы для оперативной передачи данных вооружённым силам по всему миру.

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