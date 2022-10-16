Вашингтон, 16 октября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Некоторые из спутников будущей группировки Kuiper американской компании Amazon будут оснащаться терминалами лазерной связи министерства обороны США, заявил директор агентства космического развития космических сил США Дерек Турнир на симпозиуме MilSat в Маунтин-Вью. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Компания Amazon основала подразделение Kuiper для создания одноимённой спутниковой группировки в 2019 году. Американский гигант электронной коммерции планирует использовать эти спутники для обеспечения широкополосного доступа к сети Интернет.

Ожидается, что общее число спутников в составе группировки превысит 3 тысячи. Amazon уже заключила контракты на запуск с тремя компаниями, предоставляющими соответствующие услуги. Общая стоимость предстоящих пусков превышает $10 млрд.

Глава одной из структур космических сил США рассказал, что эти спутники будут использоваться и американским военным ведомством. Для этого Amazon установит на некоторые из спутников специальные терминалы для оперативной передачи данных вооружённым силам по всему миру.