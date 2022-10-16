Милан, Италия, , 15:57 — REGNUM 16 октября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» футбольный клуб «Интер» в матче 10-го тура итальянской Серии А сезона 2022/23 одержал уверенную победу над «Салернитаной» со счетом 2:0.

Футболисты «Интера» Acmilan.com

Забитыми мячами в составе «нерадзурри» отметились Лаутаро Мартинес (14’ Николо Барелла) и Николо Барелла (59’ Хакан Чалханоглу). Единственную желтую карточку на 17-й минуте получил нападающий гостей Флавиус Данилюк. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Шаном Лукой Сакки.

Составы команд:

«Интер»: Онана, Думфрис (Белланова, 89’), де Врей, Ачерби, Димарко (Госенс, 63’), Шкриниар, Чалханоглу (Дармиан, 89’), Барелла, Мхитарян (Асллани, 72’), Барелла, Мартинес, Джеко (Корреа, 72’).

«Салернитана»: Сепе, Данилюк, Дьомбер, Маццокки (Бронн, 81’), Кандрева, Пирола (Самбиа, 81’), Вилена (Бохинен, 76’), Кулибали, Кастнос (Валенсия, 60’), Диа, Пентек (Бонаццоли, 60’).

«Интер», одержав шестую победу в сезоне и набрав 18 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Салернитана» с десятью очками осталась на 12-й строчке.