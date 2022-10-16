Москва, , 15:53 — REGNUM Ядерной катастрофы не хочет никто. Об этом 16 октября заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (сс) Администрация президента России

«Никто не хочет ядерной катастрофы, никто», — сказал он.

При этом 11 октября Гросси встречался с президентом России Владимиром Путиным и в ходе этой встречи также обсуждалась ситуация на Запорожской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси напсиал, что восстановление внешнего резервного энергоснабжения на Запорожской АЭС (ЗАЭС), ранее нарушенного из-за обстрелов, значительно укрепляет ситуацию с ядерной безопасностью.