Венеция, Италия, 16 октября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Работа учёных из Университета Ка-Фоскари в Венеции позволила установить, что настоящим автором трактата «Астрономические соображения Алимберто Маури» является итальянский физик Галилео Галилей. Об этом сообщает портал Live Science.

Кристиано Банти. Галилей перед инквизицией. 1857

Команда учёных под руководством Маттео Косчи из Университета Ка-Фоскари занимается изучением наследия известного итальянского астронома. Летом 2022 года они опубликовали исследование, доказавшее, что ранее приписываемая Галилею рукопись из библиотеки Мичиганского университета является подделкой.

В ходе этой работы они проанализировали и другие рукописи этого периода. Одной из этих работ стал хранящийся в Национальной центральной библиотеке Флоренции трактат «Астрономические соображения Алимберто Маури» (итал. «Considerazioni Astronomiche di Alimberto Mauri»), который датируется 1604 годом.

Ранее исследователи подозревали, что настоящим автором этой работы может быть Галилео Галилей, неоднократно публиковавший свои работы под псевдонимом. Однако подтвердить правомочность этих догадок удалось только сейчас.

«Это полная работа, и она написана одним из самых блестящих умов западной науки», — отметил автор исследования Маттео Косчи.

Трактат «Астрономические соображения Алимберто Маури» написан Галилеем за несколько лет до известного сочинения «Звёздный вестник» (лат. Sidereus Nuncius). Этот трактат считается первой опубликованной научной работой, основанной на наблюдениях с помощью телескопа.