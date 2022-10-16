Москва, , 15:32 — REGNUM Обстоятельства нового обстрела территории Белгородской области со стороны киевских нацистов расследуют российские следователи. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

«Следователи Следственного комитета в рамках уголовного дела установят обстоятельства очередного обстрела Белгородской области», — говорится в сообщении.

Также указывается, что из сообщений в СМИ стало известно о трёх пострадавших в результате обстрела мирных жителей, которые являются членами одной семьи. Кроме того, уточняется, что надо городом прогремело не менее 16 взрывов.

«Следственный комитет установит лиц, причастных к совершению преступления», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уголовное дело по факту теракта на полигоне в Белгородской области, в результате которого погибли 11 человек, возбудили российские следователи.