Вашингтон, , 15:21 — REGNUM В результате наблюдающегося на территории Европы энергетического кризиса, она может совсем лишиться своих лесов. Об этом 16 октября пишет американское издание Politico.

Вырубка леса

Отмечается, что на фоне резкого роста цен на энергоносители и потенциальних отключений электроэнергии, правительства многих стран ЕС ослабляют правила вырубок леса, поощряя людей сжигать дрова для тепла в домах, «что грозит катастрофой для и без того уязвимых лесов Европы».

Также указывается, что многие общественные организации и ученые предупреждают жителей Европы, что чрезмерное использование древесины для отопления может привести к полному уничтожению европейских лесов.

Кроме того, отмечается, что наиболее остро это вопрос стоит в Центральной и Восточной Европе. Так, в Румынии, в которой дровами отапливается более половины жителей страны, правительство ввело ограничение цен на дрова для снижения счетов на электричество и это может способствовать росту незаконных вырубок, а в Словакии летом уже зафиксирован их рост и увеличение числа краж древесины.

При этом уточняется, что в Венгрии отменены акты по защите охраняемых лесов от вырубки, власти Латвии разрешили вырубку молодых деревьев, а в Польше также многие рубят деревья для того, чтобы отапливать дома зимой.

Помимо того, добавляется, что неправительственные организации заявляют, что такая быстрая вырубка лесов не только способствует их уничтожению, но и серьёзно загрязняет окружающую среду, так как в сжигаемой вскоре после заготовки древесине много влаги и потому она выделяет больше токсичных частиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что нарушением условий заключенных контрактов на поставки газа является введение потолка цен на голубое топливо из России, которое повлечёт за собой прекращение поставок.