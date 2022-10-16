Киев, , 15:08 — REGNUM Из соображений безопасности Сербия приняла решение о закрытии своего посольства в Киеве. Об этом 16 октября сообщается на официальном сайте сербской дипмиссии.

Сербия

«Посольство Республики Сербия [на территории б. УССР] в целях защиты безопасности своего персонала временно закрыто», — говорится в сообщении.

Также указывается, что сотрудники посольства до момента создания условий для их возвращения продолжают осуществлять свою работу в Белграде.

Кроме того, отмечается, что для все граждане Сербии, которые еще находятся территории б. УССР, смогут в круглосуточном режиме получить помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом к гражданам Китая покинуть территорию б. УССР обратилось министерство иностранных дел КНР.