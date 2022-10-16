Вашингтон, 16 октября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Гравитационный манёвр американского космического аппарата Lucy вблизи Земли запланирован на 16 октября 2022 года. Об этом сообщает портал Space.com.

Nasa Астероид

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустило миссию Lucy в октябре 2021 года. Через год зонд снова сблизится с Землёй для выполнения гравитационного манёвра.

Этот манёвр позволит космическому телескопу набрать необходимую скорость перед полётом к основной цели миссии — троянским астероидам Юпитера. Планируется, что Lucy достигнет первого из целевых астероидов к апрелю 2025 года.

График миссии предусматривает исследование шести троянских астероидов, обращающихся вокруг Солнца за 60° до и после Юпитера. Общая продолжительность миссии составит 12 лет.