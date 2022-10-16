Архангельск, , 14:44 — REGNUM Лучшим вариантом по сравнению с превращением закрытых христианских храмах в странах Запада в казино или развлекательные центры является передача их представителям ислама. Об этом 16 октября заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии и освящения кафедрального Михаило-Архангельского собора.

Патриарх всея Руси Кирилл Кирилл Kremlin.ru

«В лучшем случае (закрытые храмы в западных страна передаются — ред.) мусульманам, потому что мусульманская община растет, а люди благочестивые, и им нужно молиться», — приводит его слова РИА Новости.

При этом патриарх отметил, что очень часто на Западе в закрытых храмах христиан устраивают казино, рестораны или центры увеселения, а потому продажа их мусульманам или сдача им в аренду — «это не самое плохое».

Отметим, визит предстоятеля Русской православной церкви в Архангельск — первый его первосвятительский визит после выздоровления от коронавирусной инфекции.