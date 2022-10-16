Сергей Москвин, 16 октября 2022, 19:05 — REGNUM ***
«Мудрый от умного отличается тем, что никогда не попадает в ситуации, из которых последний выкручивается с блеском…»
«Русскому народу есть только один исход и одно спасение — возвращение к качеству и его культуре…»
«Когда речь идет о таких фундаментальных понятиях, как Вера, Мера, Мир и Лад, Победа, в конечном счете все это определяется воспитанием, образованием и политической волей…»
Полуколониальная, зависимая и обремененная западными кредитами, царская Россия не выдержала напряжения Первой мировой войны и распалась. Суверенный и независимый Советский Союз победил в Великой Отечественной войне. После распада СССР Россия, как и другие постсоветские республики, оказалась в зависимости от западных колонизаторов, которые продвигали свою власть в первую очередь через своих агентов влияния. Отрицательный отбор кадров оказал разрушающее воздействие на все сферы общественно-политической и экономической жизни страны. Знаменитый вопрос Павла Милюкова, заданный в разгар Первой мировой, — «глупость или измена?» получил ответ в 1990-е: и то, и другое. Отрицательного отбора кадров избежать невозможно; задачей власти является минимизация ошибок и очищение управленческого аппарата.
Для быстрого вхождения в тему приведем курьезный пример из истории тотальной войны за ближний космос в эпоху холодной войны.
Академик С. П. Королев готовит полет первого многоместного космического корабля. Для достижения абсолютного положительного результата, как всегда, реализует свой излюбленный принцип — ОДЗСК («Основной — Дублирующий — Запасной — Страховочный — Контролирующий»). То есть для достижения 100%-го результата четырехкратно резервируют каждый элемент, каждую систему.
В распоряжении Главного конструктора 4 подготовленных к старту ракеты-носителя и 4 космических корабля.
Для разрешения Государственной комиссией полета экипажа необходимо выполнить хотя бы один успешный запуск и возвращение с орбиты массово-габаритного макета экипажа.
Запуск №1. Авария!
Расследование дает следующий результат — разрыв первой ступени по всей окружности, ровно по середине бака с окислителем.
Совет главных конструкторов экстренно решает увеличить толщину стенки в этом месте в 2 раза!
Запуск №2. Опять авария!
Тот же результат. Увеличивают толщину стенки в10 раз за счет снижения массы полезной нагрузки. Кроме этого, дополнительно увеличивают прочность материала корпуса за счет «волшебных» нанотехнологий инженера-металлурга Вексельберга (Не путать с В. Вексельбергом).
Запуск №3. Вновь авария!
Результат идентичен первым двум.
С. П. Королев понимает, что дальше отступать некуда.
Игра ва-банк: нужен результат, во что бы то ни стало, или полета экипажа не будет.
С. П. К. идет в церковь ставит всем Святым, в России просиявшим, свечи, искренне в молитве просит их о помощи.
В храме он вспоминает о своем старом друге — слесаре дяде Васе, который не один раз выручал его в кризисных ситуациях словом и делом еще в те времена, когда они вместе занимались прорывными инновациями в «шарашке» (ОКБ закрытого типа, курируемом НКВД).
С. П. К. приглашает к себе в КБ дядю Васю, знакомит его со всеми материалами. Они в спокойной обстановке выпивают научно обоснованную дозу качественного армянского коньяка КВВК, проводят специфический мозговой штурм. Наконец дядя Вася говорит: «Палыч, у тебя один выход. Надо сверлить по окружности в зоне разрыва радиально 333 отверстия диаметром 3 мм. Да, и на всякий случай перед стартом необходимо помочиться на ракету, и все будет в порядке…»
Делать нечего, терять нечего. Королев строго выполнил рекомендации старого друга.
Запуск №4. Все штатно!!!
Корабль на заданной орбите, управляемый спуск, мягкая посадка. Успех, цветы, банкет, государственные награды, пресса…
На банкете к невозмутимому дяде Васе подходит Королев, берет его за локоток, отводит в сторону и спрашивает: «Гений! Почему, ослабив критическое сечение, корпус ракеты не разорвало?».
На что ветеран спокойно отвечает академику: «Понимаешь, Сергуня, у меня большой жизненный опыт — ты видел когда-нибудь, чтобы туалетная бумага рвалась точно по перфорации?!
Через 3 года уже ведущий инженер-металлург Вексельберг, истратив из госбюджета 10 миллионов рублей, доказал в своей совершенно секретной диссертации, что «при сверлении радиальных отверстий по образующей обечайки, происходит выравнивание напряжений, процесс нагружения становится более щадящим и устойчивость нагруженной осевыми перегрузками трубы увеличивается…».
Резюме:
«Credo experto» («Доверяйте опыту»)!
Прислушивайтесь к рекомендациям и советам истинных экспертов, прежде чем выбрасывать на ветер народные деньги.
Не забывайте о том, что надсистема иногда, управляя людьми и процессами, дает возможность достичь фантастических результатов.
(Естественно, если вовремя и искренне ее попросить об этом).
В этой связи возникает очень острый вопрос: «Можно ли заниматься стратегическими проектами без прогнозирования, предпроектного комплексного анализа и четкого планирования, а главное, без квалифицированного персонала и компетентного руководства?»
Ответ однозначен — нельзя! Это либо некомпетентность, либо глупость, либо профнепригодность, а может быть, и измена… В конечном счете это наносит реальный ущерб обществу, личности и государству, а следовательно, тормозит развитие.
В свое время (25.02.1999) на пике своей популярности бывший мэр Москвы Ю. М Лужков прочитал лекцию в Международном университете на тему: «Российские «законы Паркинсона». В ней он показал элементы методического подхода, показывающего, каким образом принимать оптимальные управленческие решения в условиях неопределенности, острого дефицита релевантной информации и ее грубых искажений. Особенно полезен этот подход при неадекватном восприятии ситуации как руководителями разного уровня, так и исполнителями. При этом был показан подход, как необходимо менять эту ситуацию в позитивном для себя направлении, причем достаточно быстро и четко.
Процитируем систему «законов» Ю. М. Лужкова:
«Закон обязательного обмана, или «не нарушишь — не уснешь». (Появилась прослойка людей — управленцев, бизнесменов, силовиков, студентов и даже бабушек-пенсионерок, у которых возникает драйв только тогда, когда они нарушают те или иные правила, например ПДД или налоговое законодательство и т.д.),
«Строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения». (Добавим от себя, что еще и избирательностью),
Закон «Нет, невозможно», или лучший способ загубить проблему». (По-видимому, вместо слова «проблему» следует читать «плодотворную идею»),
Закон «Авось», или принцип оптимальных ожиданий, или «закон рискового оптимизма». (Идея закона предельно проста: «Авось, небось, да как-нибудь»),
Закон «Все немедленно», или принцип конечных состояний. (Правильнее говорить о «принципе нестабильных конечных состояний»).
Закон « В общем и целом», или принцип обязательной незавершенности,
Закон «Крайностей» (Склонность к крайностям в суждениях и поступках),
Закон «И вечный бой…» (Закон постоянной, перманентной борьбы),
Закон «Зоны» (У нас всюду заборы, досмотровые пункты, контролеры, контролеры, контролирующие контролеров, но практически в каждом заборе дырка…),
Закон «Баньки». (Российский способ решать проблемы в неформальной обстановке, используя так называемый «стебинг инжиниринг»),
Закон «Мата». (Русский мат, т.е. ненормативная лексика — единственный язык, указания на котором понимаются без искажений).
В этот ряд прекрасно вписываются закономерности, отмеченные другими авторами, например: законы «Стаи», «Стада», «Курятника», «Неотвратимого отложенного возмездия», «Социальных лифтов», «Любви к покойникам» и т.д.
Наконец, приведем цитату, которую обнаружил в летописях времен Ивана Грозного бывший советник Ю. В. Андропова Аркадий Вольский, который озвучивал ее исключительно в узком кругу:
Очевидно, что проблемы заключаются не только в том, что Россия — «страна плохого народа, а и в том, что она страна плохого управления».
Адекватное и эффективное управление возможно только там и тогда, когда известны объективные законы управления той или иной системой.
Руководитель любого уровня может управлять системой только тогда, когда четко знает, какие последствия вызывает его управляющее воздействие.
Если руководитель сеет одно, а вырастает совсем другое, то в команде начинается «инфекционная коллективная шизофрения» (ИКШ, или синдром доктора Менделя). При этом руководитель либо увольняется, либо его арестовывают (иногда, правда, надевают высокотехнологичный электронный браслет), либо он (она) уезжает с семьей за рубеж, либо, как бывший олигарх и госчиновник категории «А» Б. А. Березовский (Платон Еленин), раскаивается и в состоянии глубинного катарсиса удушает себя, предварительно на всякий случай сломав себе ребро…
Таким образом, диагноз в первом приближении ясен. «Думаем одно, говорим другое, подразумеваем третье, делаем четвертое, в результате получается пятое, системный анализ показывает, что получилось шестое, исправляем и корректируем седьмое, смеемся (плачем) над восьмым, планируем девятое, в качестве легенды фиксируем десятое и, наконец, придумываем для своего оправдания одиннадцатое и т.д.
При этом: «Зато мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, а так же в области балета, мы — впереди планеты всей!» (Ю. И. Визбор).
Любой практик, конструктор, руководитель в той или иной степени обязан заниматься прогнозированием, или, как его еще называют, «опережающим отражением».
Всякая будущая ситуация в той или иной мере является неопределенной. Именно поэтому огромное внимание исследователи в мире уделяют вопросам научно-обоснованного прогнозирования, повышению уровня его объективности и достоверности результатов.
Под прогнозированием понимается исследовательский процесс, в результате которого получаются вероятностные данные о будущем состоянии объекта, системы, гиперсистемы и т.д. Применяемые на практике методы прогнозирования по своему содержанию могут быть качественными и количественными, что отражено в таблице:
|№ п/п
|Метод
|Суть метода
|Достоинства
|Ограничения
|1
|Экстраполяция
|Продолжение графика функции в предположении ее непрерывности
|Простота и точность при описании близкого будущего
|Отклонение от реальности
|2
|Моделирование
|Синтез схемы событий
|Описание событий на основании внутренних явлений
|Сильно зависит от когнитивных искажений и уровня абстрагирования
|3
|Аналогия
|Нахождение таких же событий в других системах и сравнение их с исследуемым процессом
|Простота и независимость от деталей
|Сложность учета конкретных деталей
|4
|Экспертные оценки
|Высокая достоверность. Системная интеграция коллективного опыта.
|Высокая достоверность за счет системной интеграции коллективного опыта и знаний специалистов
|Качество результата существенно зависит от уровня квалификации экспертов и их источников информации
|5
|Компьютерное моделирование
|Разработка математических моделей и их численное решение
|Обеспечивает достаточный уровень объективности
|Сильно зависит от качества и уровня компьютерной модели
|6
|Создание сценариев
|Создание срезов возможного будущего в виде логичной последовательности событий
|Учитывает набор разнородных факторов и удобен для восприятия
|Зависимость от системы исходных данных и мастерства «сценаристов»
|7
|Использование эволюционных законов
|Исследование ближайшего будущего с использованием закономерностей общего характера
|Правдоподобность, логичность, но высокая степень неопределенности
|Неточность и субъективность
|8
|Дерево событий
|Описание будущего через блок- схему возможных событий и их последствий
|Позволяет перебрать все возможные варианты
|Трудоемкость, дерево событий растет лавинообразно
|9
|Тренды
|Выделение главных и подчиненных тенденций в развитии системы
|Сочетает экстраполяцию и модель, позволяет определить иерархичность событий
|Дает очень упрощенную картину.
|10
|Зондирование с применением специальной аппаратуры и пси- технологий.
|Использование информации уникальных сенсетивов в состоянии суггестивного гипноза и иных измененных состояний сознания
|Уникальность получаемой информации. Оперативность, селективность, эксклюзивность
|Проблема методологического и организационного обеспечения исследований. Сложность и возможность манипуляций
В современных условиях глобального экономического кризиса, жесткой тотальной конкуренции, специальной военной операции на территории бывш. УССР и ее последствий приобретает особое значение своевременное и точное прогнозирование стратегических и тактических планов конкурентов, их активных мероприятий (место, время, задачи и т.д.).
Прогнозы подразделяются на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.
Под краткосрочными прогнозами понимаются прогнозы с временем упреждения до 5 лет. Среднесрочными считаются прогнозы со временем упреждения 5-10 лет, и долгосрочными — со временем упреждения более 10 лет. Отметим, что данные интервалы упреждения тесно связаны с жизненными циклами базовых технологий и экономическими парадигмами развития субъектов рынка.
Любая система прогнозирования (государственного, регионального, местного и прочих) должна быть теснейшим образом связана с планированием. Результаты прогнозирования служат фундаментом для разработки планов, их своевременной прецизионной корректировки, комплексной оптимизации и в конечном счете максимальной эффективности объекта управления.
Как известно, будущее кроется в деталях («Die Zukunft steckt im Detail») и определяется мотивацией и объективностью профессионально подготовленных экспертов и руководителей, привлекаемых для решения конкретных задач.
Кто сегодня занимается прогнозированием в регионах, увязывает свои планы с государственным бюджетом?
Попытка Центра КСМ БГТУ «Военмех» ответить на этот вопрос в первом приближении показала, что ее решают «не те, не так, не там»!
Опубликованные в открытом доступе декларации доходов отдельных руководителей, депутатов, ректоров университетов и членов их семей за 2021 год четко показывают, что их интересы лежат в плоскости коллекционирования «Лексусов», земельных участков, денежных знаков, раскручивании доходов жен и детей, заграничных вилл и т.д.
Так, может быть, этим ребятам очень выгодно не иметь системы объективного анализа, прогнозирования и планирования, научно обоснованной методики поиска, отбора, мониторинга и скрининга персонала?
По-видимому, именно для этого было необходимо сократить количество вузов, ученых, исследователей, похоронить в прямом смысле этого слова Российскую Академию Наук, уничтожить НИИ и КБ, реальное промышленное и сельскохозяйственное производство, систему здравоохранения и пенсионного обеспечения, массовое научно-техническое творчество и изобретательское движение, массовые физическую культуру и спорт, двигать наверх социально незрелых «эффективных и успешных менеджеров», у которых «текут слюни» от псевдодостижений американской концепции развития мира. К огромному сожалению, в структурах государственного управления с использованием таких социальных лифтов, как родственные связи (сверхгениальные дети, жены, внуки), общественные организации (партии, профсоюзы, ассоциации и т.д.), а порой и криминальные структуры, появились представители псевдоэлиты и контрэлиты.
Нужно открыто признать, что объективно сложилась определенная система отрицательного отбора и негативной селекции, приводящая в отдельных случаях к появлению определенных кланов и неинституциональной системы управления, появлению так называемой «5-й колонны». Удивительно, практически все эти деятели руководствуются принципом «безошибочного бездействия», но стремятся быть поближе к кормушке — распределению финансовых и иных ресурсов. Высокий социальный и административный статус позволяет им становится псевдоучеными (кандидатами и докторами наук), известными в очень узких кругах. Большинство из них в последнее время стали «активными патриотами», оделись в тельняшки и полувоенную одежду, делают громкие и резкие заявления в социальных сетях, оставаясь по своей сути «редисками». Однако на практике срабатывает аксиома воинского катехезиса XVII века: «Стадо оленей по управлением льва, значительно сильнее стаи львов под предводительством оленя»…
В этой связи интересна матрица, отражающая структуру так называемого управляющего класса, представленная в таблице:
|№
|Страта
|Знания
|Умения
|Навыки
|Интуиция
|Действия
|Результаты
|Перспек-тивы
|1
|Идиоты
|-
|-
|-
|-
|+
|-
|-
|2
|Имитаторы
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Герои
|+
|-
|-
|-
|+
|— +
|— +
|4
|Супергерои
|+
|+
|-
|-
|+
|+ —
|+ —
|5
|Волшебники
|+
|+
|+
|+
|+
|+ + +
|+ + +
Очевидно, что наличие критического количества представителей страт 1 и 2 не позволяет надеяться на успешное выполнения той или иной задачи, а тем более в условиях военного времени. Понятно, что представители страты 3, несмотря на пассионарность и знания, полученные, например, в ВШЭ, далеко не адекватны сложившейся обстановке.
Проведенные еще в 2016 году группой междисциплинарных экспертов исследования в рамках темы «Кассандра RUS» с использованием приведенных выше методов дали далеко не очевидные перечни и рейтинги внешних и внутренних угроз, представленные в таблице.
Очевидно, что данные, приведенные в этой таблице, следует рассматривать как некую исходную динамическую матрицу угроз, которая может серьезно дополняться и уточняться.
|№ п/п
|Внутренние угрозы
|Внешние угрозы
|1
|Бессистемность и ненаучность в выработке управленческих решений
|Вероятность вооруженного конфликта с применением оружия массового поражения (термоядерного, ядерного, химического, бактериологического и т.д.)
|2
|Системная имитация
|Кибервойна (в том числе кибердиверсии)
|3
|Уровень квалификации руководителей в сочетании с необходимостью «ручного управления»
|Масштабная психотронная война
|4
|Деформация и разрушение науки и народного образования
|Международный терроризм, управляемый спецслужбами отдельных государств
|5
|Разрушение производственной сферы (промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры)
|Экономическая война во всех ее формах
|6
|Миграция: «утечка мозгов» вовне, нелегальные потоки мигрантов внутрь страны
|Недооценка проблемы космической безопасности (от астероидных угроз, эскалации «звездных войн» до проблемы UFO)
|7
|Наркобизнес (динамика, глобальный характер, масштабы)
|Глобальные и региональные экологические катастрофы (Чернобыль, Фукусима, Аральское море и т.д.)
|8
|Коррупция (в том числе в силовых и контролирующих структурах)
|Масштабная неконтролируемая миграция населения из нестабильных регионов
|9
|Эпидемия терроризма, в том числе его информационная раскрутка.
|Продовольственный кризис
|10
|Низкий уровень здравоохранения и системного «сбережения населения»
|Ограниченность энергетических ресурсов
|11
|Криминализация общества и ее пропаганда в СМИ
|Изменение климата и его влияние на население
|12
|Сепаратизм (этнический, религиозный, экономический)
|Негативные последствия глобализации и урбанизации
Качество этой матрицы, очевидно, во многом ограничено доступными исследователям источниками и прочими ресурсами. Тем не менее полученные результаты показывают возможность мощного прогресса России при активном парировании внутренних угроз и необходимости налаживания эффективного и равноправного международного сотрудничества всех прогрессивных сил для снижения уровня угроз внешних.
При этом разумно помнить слова великого древнекитайского военачальника, философа и стратега Сунь-Цзы: «Прежде чем обрушиться на внешнего врага, избавься от всех неприятностей у себя дома и лишь затем начинай войну…»
Закончим материал многоуровневым по смыслу сюжетом.
По Белому дому на Краснопресненской набережной уверенной походкой идет президент, от него по кабинетам разбегаются министры и их замы. На пути разбегающихся высших приматов возникает молодой «успешный псевдоэффективный менеджер из 5К» — уверенный в своей правоте и компетентности министр (см. эффект Денинга — Крюгера).
Коллеги говорят ему: «Срочно беги и прячься! Президент всех дифференцирует, а тех, кто сопротивляется, еще и интегрирует…»
Министр с легким волнением отвечает: «А я не боюсь, я — е в степени икс, да еще и доктор физико-математических наук…»
Для тех, кто внимательно читал этот материал, абсолютно ясно, что подобным руководителям только кажется, что они доктора наук и «е в степени икс», которые в результате указанных процедур остаются неизменно «е в степени икс».
Бифуркационный процесс, связанный с качественным изменением системы управления, системного анализа и научного прогнозирования, стратегического и оперативного планирования, объективно для России назрел.
Руководители, нацеленные на созидание и развитие регионов, должны это понимать и включать науку, которая действительно является мощнейшей производительной силой, в свой арсенал.
Для этой цели необходимо создавать в регионах соответствующие аналитические центры и подразделения, концентрировать в них высококлассных специалистов, способных разрабатывать и системно интегрировать прорывные технологии и методики, активно внедрять их в реальную жизнь.
При этом главное богатство и ключевой ресурс страны — это ее люди, независимо от их социального статуса, национальности, а будущее России — это ее молодежь, физически и психически здоровая, творческая, грамотная и образованная во всех смыслах, позитивно мыслящая, патриотично воспитанная, духовно богатая, конкурентоспособная на любом рынке, поле боя, реальном секторе экономики, в науке и технике.
Таким образом, как никогда, назрела необходимость проведения объективного аудита управленческого персонала и привлечения сежей крови: экспертов, инженеров, системотехников, ученых, соответствующих высоким кондициям. Характеристики руководителя в первом приближении можно оценить с помощью «Куба профессора С. В. Петербуржина»:
УПП — уровень профессиональной подготовленности (Знания х Умения х Навыки х Опыт);
МВК — морально волевые качества;
ИНТ — профессиональная интуиция.
При реализации кадровой политики разумно руководствоваться рифмой И. Губермана:
«Хотя и сладостен азарт
По сразу двум идти дорогам,
Нельзя одной колодой карт
Играть и с Дьяволом, и с Богом!»
Неизбежное самоочищение России, о котором сказал президент России в самом начале специальной военной операции, уже началось и затронуло не только откровенных дезертиров, но и случайных проходимцев высокого ранга, эмиссаров западного колониализма в России. Это национально-освободительное самоочищение и является главным признаком выздоровления России и дает надежду на положительный и ответственный отбор в управлении.
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