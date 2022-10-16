Москва, , 14:34 — REGNUM С начала спецоперации на территории б. УССР уничтожены 323 самолета и 161 вертолет ВСУ. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны России.

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2247 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5830 танков и других боевых бронированных машин, 870 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3480 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6595 единиц специальной военной автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

Накануне российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбито 11 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, перехвачено восемь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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