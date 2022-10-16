Москва, , 14:29 — REGNUM Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС России за сутки поражены три пункта управления ВСУ, уничтожено пять складов боеприпасов. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны России.

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«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены три пункта управления ВСУ в районах н. п. Коровий Яр, Никифоровка Донецкой Народной Республики, Новоосиново Харьковской области, 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 141 районе», — отмечается в сообщении.

Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Давыдов Брод Херсонской области, Шандриголово ДНР, а также на территории судоремонтного завода в городе Запорожье.

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