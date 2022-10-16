Казань, , 14:25 — REGNUM В рамках национального проекта «Культура» за последние два года капитальный ремонт проведён в 505 детских школах искусств по всей России, заявила заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная, сообщает портал «Национальные проекты».

Ремонт Детской школы искусств Пресс-служба правительства Якутии

Замглавы Минкультуры РФ рассказала о реализации нацпроекта «Культура» в ходе рабочей поездки в Татарию. Там она посетила Арскую детскую школу искусств. В 2022 году был проведён капитальный ремонт здания, где расположена эта школа, на сумму 19,9 млн рублей. Также были закуплены музыкальные инструменты, оборудование и литература.

«Всего по стране за почти два года в рамках нацпроекта «Культура» 505 детских школ искусств приведены в надлежащее состояние… И, конечно, мы стараемся охватывать все регионы», — подчеркнула заместитель министра.

Национальный проект «Культура» в России реализуется в период с 2019 по 2024 год. Программа проекта предусматривает реконструкцию, реставрацию и переоснащение более 3500 объектов культуры по всей стране.